Selenskyj: Ukrainische Armee ist unterlegen

53 Ortschaften zurückerobert?

Optimistischer hatte sich zuvor der Gouverneur der von Russland besetzten südukrainischen Region Cherson geäußert. Die dortige ukrainische Gegenoffensive mache Fortschritte, sagte Dmitri Butri am Dienstagabend im Fernsehen. Seit der Invasion seien 53 Ortschaften zurückerobert worden, das seien um neun mehr als am Montag. Die russische Armee hat in der ersten Phase des Kriegs weite Teile der Südukraine erobert und soll bereits mehr als 20 Prozent des Landes kontrollieren.