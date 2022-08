Kärntner Fahrraddieb auf frischer Tat ertappt

Der 33-Jährige alarmierte daraufhin sofort die Polizei in St. Paul im Lavanttal. Diese leitete daraufhin sofort eine Fahndung nach dem Raddieb ein. Nur kurze Zeit später konnte ein 53-jähriger Mann aus Lavamünd angehalten werden. Das Fahrrad und der Fahrradhelm wurden vorläufig sichergestellt. Im Zuge der Einvernahme gab der Beschuldigte an, ein weiteres Fahrrad und einen Fahrradhelm gestohlen zu haben. Dieses konnte am Radweg in Richtung Lavamünd anschließend ebenfalls sichergestellt werden.