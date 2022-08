1000 Meter über Grund ging der Gleitschirm kaputt

Sofort geriet der Schirm in eine instabile Fluglage. Der Pilot zog den Notschirm, was einen Absturz verhinderte. Wegen seiner großen Erfahrung konnte er in Annenheim eine Notlandung hinlegen, bei der niemand verletzt wurde. Gelandet ist das Tandem jedoch im Bereich der Bahnlinie und der Hauptschirm verfing sich in einem Baum.