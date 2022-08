In den Wiener Parks wird nun jeden Tag gesportelt

Auftakt beim Karl-Marx-Hof

Am Programm stehen heuer Hula-Hoop, Line Dance, Rückenfit, Boxaerobic, Yoga oder auch Power Training. Der Auftakt findet am 1. August ab 17 Uhr beim Karl-Marx-Hof mit Entertainer Alamande Belfor statt. Alle Teilnehmer erhalten ein Flexiband geschenkt, mit dem sie überall mit fünf Übungen in fünf Minuten ihren Körper stärken können.