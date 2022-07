Kleiner Held ganz groß: Daris (7) rettete Leben

Mäderl lag am Boden des Familienbeckens

Der Volksschüler hatte Mitte Juni das Leben eines kleinen Mädchens (3) gerettet, das bäuchlings in 1,20 Metern Tiefe im Familienbecken des Freibads in Garsten lag. Daris hatte zuerst in Eigenregie versucht, das Kleinkind zu bergen, doch es war ihm zu schwer. Er lief zu seiner Mutter, sagte: „Mama, da ertrinkt ein kleines Mädchen!“