Zwei Burschen (20) raubten ihren Dealer aus

„Nur“ Geld erbeutet

Die Angeklagten bestreiten den Raub an sich nicht. Jedoch betonen sie: „Wir hatten kein Messer.“ Zudem seien in der Geldtasche keine 800 Euro, sondern lediglich 150 Euro gewesen. Das Opfer erklärt: „600 € waren in einer Seitentasche.“ Die Habseligkeiten des Dealers warfen die 20-Jährigen in den Inn. Kurze Zeit später wurden sie gefasst. Gras hatten sie immer noch keins.