Druck wächst: Mikl-Leitner für Strompreisdeckel

Mikl-Leitner fordert „klare Entscheidung“

Die NÖ-Landeschefin fordert eine „klare Entscheidung in Sachen Preisdeckelung “ – vor allem bei den Strompreisen. Warum soll in Österreich nicht gelingen, was es in Frankreich schon gibt? Mit diesem Vorstoß begibt sich Mikl-Leitner teilweise auf SPÖ-Kurs.