Teuerung: Regierung präsentierte Milliardenpaket

Das neue Paket soll ein Volumen von rund 28 Milliarden Euro bis 2026 erreichen, hieß es am Dienstag. Die Maßnahmen werden in einem dreistufigen Prozess umgesetzt: Noch im Sommer sollen jene Menschen entlastet werden, die am stärksten von der Teuerung betroffen sind - nämlich Menschen mit niedrigem Einkommen. Im Herbst soll dann ein Großteil der Bevölkerung die Entlastungen zu spüren bekommen und am Anfang des nächsten Jahres sollen „strukturelle Entlastungen“ für eine spürbare Stärkung der Kaufkraft sorgen. Zudem soll ein weiteres Paket speziell für die Landwirtschaft geschnürt werden.