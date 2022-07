Nehammer überrascht mit einer Entschuldigung

Neben den ohnehin vorgesehenen Beschlüssen sind in den letzten Plenartagen vor dem Sommer auch noch zusätzliche Materien aufs Tapet gekommen. So wurden am Freitag Flüchtlinge aus der Ukraine in die Familienbeihilfe einbezogen, am Donnerstag wurde noch ein Bonus für Selbstständige als Teuerungsausgleich eingearbeitet.