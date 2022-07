Abt RS3-R: So eine Art grüne Mobilität mit 500 PS

Neue Fahrwerksfedern und Sportstabilisatoren sorgen dafür, dass man diesen „Hot Hatch“ auch in scharfen Kurven nicht allzu sehr an die Zügel nehmen muss. Optional gibt esein Gewindesportfahrwerk. Es erlaubt eine variable Tieferlegung von 20 bis 40 mm an der Vorder- und Hinterachse. Zug- und Druckstufe sind separat einstellbar.