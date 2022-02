Audi RS3: Wenn Ohren feuchte Träume haben

Volles Rohr auf die Ohren

Der Motor ist im Prinzip ein alter Bekannter, es ist der 2.5 TFSI mit Dualeinspritzung, also Saugrohr und Direkteinspritzung. In seiner aktuellen Version präsentiert er seine 400 PS früher und länger als im Vorgänger (5600 bis 7000/min.), das maximale Drehmoment beträgt jetzt glatte 500 Nm, also 20 Nm mehr als früher. Außerdem verläuft die Drehmomentkurve günstiger. Das Drehzahlplateau beginnt schon bei 2250 Touren, sagt Audi. In der Realität setzt der volle Vortrieb jedoch erst bei etwa 3000 Touren ein.