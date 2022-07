Sport im Urlaub: Nicht übertreiben

Manche Menschen verbringen den Urlaub am liebsten mit Faulenzen und „Nichtstun“. Andere hingegen versuchen, möglichst viele Aktivitäten in dieser kurzen Zeit unterzubringen. Beispielsweise Sport. So gesund Bewegung ist, übertreiben sollte man es dennoch nicht. Hierzu neigen besonders Männer recht gerne. Wer jedoch das restliche Jahr über einen vorwiegend passiven Lebensstil führt bzw. aufgrund des stressigen Alltags kaum Zeit zum Sporteln hatte, darf nicht glauben, in der freien Zeit alles nachholen zu können. Das ist nicht möglich und schadet der Gesundheit mehr, als es vermeintlich nützt. Die Folgen einer zu intensiven körperlichen Beanspruchung können neben Verletzungen und Reizerscheinungen am Bewegungsapparat auch potenziell gefährliche Überlastungen des Herz-Kreislauf-Systems herbeiführen.