Thailand fliegt Luftangriffe auf Kambodscha

Malaysiens Präsident mahnt zur Zurückhaltung

Der malaysische Ministerpräsident Anwar Ibrahim rief beide Seiten zur Zurückhaltung auf. „Wir fordern beide Seiten dringend auf, maximale Zurückhaltung zu üben“, erklärte Anwar, der derzeit den Vorsitz des südostasiatischen Staatenbundes ASEAN innehat, auf der Plattform X. Auch der einflussreiche frühere Ministerpräsident Kambodschas, Hun Sen, mahnte die eigenen Streitkräfte zur Zurückhaltung gegenüber der „Aggression“ des thailändischen Militärs. In einem Facebook-Beitrag schrieb der Vater des amtierenden Ministerpräsidenten Hun Manet jedoch auch: „Die rote Linie für eine Reaktion ist bereits festgelegt worden.“