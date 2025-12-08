Vorteilswelt
Insassen gerettet

Auto ging während der Fahrt in Flammen auf

Oberösterreich
08.12.2025 09:30

Der Wagen ist nur noch Schrott, aber zum Glück gab es keine Verletzten. In Losenstein (OÖ) geriet ein Kleinwagen in Brand, die Insassen konnten sich noch rechtzeitig retten. Als Brandursache dürfte ein technischer Defekt infrage kommen.

0 Kommentare

Zwei Stunden lang waren die Feuerwehren Losenstein und Laussa im Einsatz, um die Flammen zu löschen und schließlich die Straße wieder passierbar zu machen.

Denn der Kleinwagen war auf einem schmalen Weg im bergigen Gebiet in Brand geraten. Die Insassen flüchteten, setzten den Notruf ab und mussten zusehen, wie ihr Auto ein Raub der Flammen wurde.

Das Auto stand beim Eintreffen der Helfer schon in Vollbrand.
Das Auto stand beim Eintreffen der Helfer schon in Vollbrand.(Bild: FF Losenstein)
Die Rauchsäule stieg weit in den Himmel auf.
Die Rauchsäule stieg weit in den Himmel auf.(Bild: FF Losenstein)
Vom Wagen blieb nur noch das Gerippe übrig.
Vom Wagen blieb nur noch das Gerippe übrig.(Bild: FF Losenstein)

Die Feuerwehrleute gingen wegen der Rauchentwicklung mit schwerem Atemschutz vor, beim Einsatz wurden weder Helfer noch Unfallbeteiligte verletzt.

