Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Hoffnung auf WM 2026

Neymar schafft Klassenerhalt – nun Knieoperation

Fußball International
08.12.2025 08:54
Neymar jubelt über den Klassenerhalt und hofft noch auf ein „Leiberl“ für die WM 2026.
Neymar jubelt über den Klassenerhalt und hofft noch auf ein „Leiberl“ für die WM 2026.(Bild: AFP/APA/Miguel Schincariol)

Neymar hat mit dem FC Santos den Klassenerhalt geschafft, muss nun aber am linken Knie operiert werden. Das bestätigte der 33-Jährige nach dem 3:0 gegen Cruzeiro.

0 Kommentare

Neymar, für den Paris SG 2017 die Rekordablöse von 222 Mio. Euro an den FC Barcelona gezahlt hatte, gab keine Details zur Verletzung an. Er hofft, noch in Brasiliens Kader für die WM zu gelangen. Seit dem Amtsantritt von Carlo Ancelotti im Mai wurde er aber noch nicht berücksichtigt. 

(Bild: AFP/MIGUEL SCHINCARIOL)

„Ich bin hierhergekommen, um so gut wie möglich zu helfen. Es waren harte Wochen für mich. Ich danke allen, die mich unterstützt haben. Ohne sie hätte ich diese Spiele aufgrund meiner Knieverletzung nicht bestreiten können. Ich muss mich ausruhen, und dann steht die Knieoperation an“, sagte Neymar. Der Offensivstar hatte in der Vergangenheit immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen, im Oktober 2023 hatte er einen Kreuzbandriss im WM-Qualifikationsspiel gegen Uruguay erlitten.

Neymar drehte in den letzten Spielen auf
Bei Santos war er in der Schlussphase der Saison aber einer der entscheidenden Spieler, die den einstigen Club von Weltstar Pelé zum Klassenerhalt führten. Am drittletzten Spieltag traf er beim 3:0 gegen Sport Recife zur Führung, gegen Juventude gelang ihm gar ein Hattrick zum 3:0 und gegen Cruzeiro überzeugte er als Spielmacher. Seit seiner Rückkehr zu Santos erzielte er in 19 Spielen insgesamt acht Tore.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Medien
Nicht nur Israel: Weiterer Ausschluss gefordert
140.643 mal gelesen
Die Ukraine landete beim diesjährigen Song Contest mit der Band Ziferblat und dem Song „Bird of ...
Ski Alpin
„Absolut unfair!“ Wirbel nach Kriechmayr-Triumph
133.681 mal gelesen
Alexis Monney war im Ziel richtig sauer.
Ausland
Frau von Russen-Millionär wurde vor ihm gefoltert
114.051 mal gelesen
Das Paar hinterlässt zwei kleine Kinder.
Mehr Fußball International
Hoffnung auf WM 2026
Neymar schafft Klassenerhalt – nun Knieoperation
Krone Plus Logo
Hermann Stadler:
„Ich fühle mich überhaupt nicht pensionstauglich“
Höjlund-Doppelpack
Napoli nach Sieg gegen Juventus Spitzenreiter
La Liga
Real nach zwei Roten von Celta Vigo blamiert
Sieg gegen Fulham
Glasner-Elf weiter voll auf Champions-League-Kurs
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf