Neymar schafft Klassenerhalt – nun Knieoperation

„Ich bin hierhergekommen, um so gut wie möglich zu helfen. Es waren harte Wochen für mich. Ich danke allen, die mich unterstützt haben. Ohne sie hätte ich diese Spiele aufgrund meiner Knieverletzung nicht bestreiten können. Ich muss mich ausruhen, und dann steht die Knieoperation an“, sagte Neymar. Der Offensivstar hatte in der Vergangenheit immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen, im Oktober 2023 hatte er einen Kreuzbandriss im WM-Qualifikationsspiel gegen Uruguay erlitten.