Die erfolgten Änderungen in der US-Strategie stünden „weitgehend in Übereinstimmung“ mit der Sichtweise Russlands, erklärte zudem Kreml-Sprecher Dmitri Peskow im staatlichen russischen TV-Sender Rossija. Putins wichtigster Mann für die USA, Kirill Dmitrijew, erklärte süffisant „EU-Bürokraten“ zu Feinden der „freien Meinungsäußerung“ – ohne zu erwähnen, dass in Russland Zensur an der Tagesordnung steht.

„Die EU wird von allen Seiten angegriffen. Russische Kriegstreiber verbünden sich mit amerikanischen Tech-Managern und europafeindlichen MAGA-Politikern. Es scheint, als sei die EU die letzte Bastion der Vernunft in einem Meer aus Lügen, Propaganda und Korruption, in dem nur das Recht des Stärkeren gilt“, erklärte dazu der Geopolitikexperte Janis Kluge.