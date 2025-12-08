Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Matsuyama siegt

Hero World Challenge Dritter: Straka Dritter

Sport-Mix
08.12.2025 09:19
Sepp Straka
Sepp Straka(Bild: AP/APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Jared C. Tilton)

Sepp Straka hat den Sieg bei der mit fünf Millionen US-Dollar dotierten Hero World Challenge auf den Bahamas nur knapp verpasst. Der als Führender in den Schlusstag gegangene ÖGV-Akteur belegte mit nur einem Schlag Rückstand Rang drei.

0 Kommentare

Mit einer 68er-Runde blieb der gebürtige Wiener zwar vier unter Par, war damit aber schlechter als Hideki Matsuyama und der Schwede Alex Noren, die mit einer 64 vorbeizogen. Im Stechen behielt der Japaner die Oberhand.

Sieg-Chancen
Straka durfte dank Birdies auf der eins, fünf, sechs und neun am Sonntag durchaus mit dem ersten Triumph beim Einladungsturnier von Tiger Woods spekulieren. Mit einem Bogey auf Loch elf kassierte der 32-Jährige allerdings den ersten Rückschlag, ein entscheidender weiterer folgte mit einem weiteren auf der 16 und das unmittelbar nach einem weiteren Birdie. Sein sechstes auf dem letzten Loch des Par-72-Kurs sorgte immerhin dafür, dass er in dem 20 Mann starken Elitefeld als alleiniger Dritter durchs Ziel ging.

Für den Ryder-Cup-Sieger, der am Samstag auf dem Weg zu einem Eagle für den Schlag des Tages gesorgt hatte, wäre auch deshalb mehr möglich gewesen, da er auf der 13 und 14 nur hauchdünn an einem Birdie vorbeischrammte. Matsuyama trat die Nachfolge des Weltranglistenersten Scottie Scheffler an, der 2023 und 2024 triumphiert hatte und sich diesmal mit Rang vier begnügen musste. Für den 33-Jährigen war es der zweite Turniersieg bei dem prestigeträchtigen Event. Er ist nun in der Weltrangliste Elfter.

(Bild: AFP/JARED C. TILTON)

Für Straka war es „eine gute Woche“
„Es war eine gute Woche“, sagte Straka. „Ich bin in die Woche gestartet, nur um zu sehen, wo ich stehe. Ich habe in der Pause ein wenig an meinem Schwung und ein paar anderen Dingen gearbeitet. Es fühlt sich immer noch ein bisschen wie ein laufender Prozess an, aber das ist es ja immer. Ich bin sehr zufrieden mit den Fortschritten, die wir in der Pause gemacht haben. Ich freue mich darauf, die Arbeit bis zum Start der nächsten Saison fortzusetzen.“

Auf der DP World Tour beendete Bernd Wiesberger die Australian Open in Melbourne auf dem geteilten 23. Rang. Mit einer 71 spielte der Burgenländer zum Abschluss seine schwächste Runde, konnte sich aber trotzdem in der Endabrechnung noch um einen Platz verbessern.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Medien
Nicht nur Israel: Weiterer Ausschluss gefordert
141.527 mal gelesen
Die Ukraine landete beim diesjährigen Song Contest mit der Band Ziferblat und dem Song „Bird of ...
Ski Alpin
„Absolut unfair!“ Wirbel nach Kriechmayr-Triumph
135.628 mal gelesen
Alexis Monney war im Ziel richtig sauer.
Ausland
Frau von Russen-Millionär wurde vor ihm gefoltert
114.805 mal gelesen
Das Paar hinterlässt zwei kleine Kinder.
Mehr Sport-Mix
Matsuyama siegt
Hero World Challenge Dritter: Straka Dritter
NBA
Toronto verliert trotz Aufholjagd gegen Boston
Krone Plus Logo
Highlight am Samstag
Legenden scharren vor Kracher in den Startlöchern
Tiger-Woods-Turnier
Ein Schlag Rückstand! Straka verpasst Sieg knapp
Kurzbahn-Schwimm-EM
OSV-Staffel schrammt knapp an Medaille vorbei

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf