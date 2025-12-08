Zu schwer für Olympia: „Was wiegt ein Sport-BH?“

Weil sie de facto zu schwer für Olympia war, kamen der deutschen Skeleton-Athletin Viktoria Hansova spezielle Gedanken. Unter anderem die Frage, wie viel eigentlich ein Sport-BH wiegen würde.
Der Reihe nach: Viktoria Hanosva ist deutsche Juniorenweltmeisterin im Skeleton. 2026 hätte ihr Jahr werden können – Olympia steht an. Hansova wäre bereit gewesen. Wäre da nicht eine spezielle Regel, die ihr zum Verhängnis wurde. Es geht um Gewicht. In einem Interview mit der „Welt“ erklärt die 21-Jährige: „Es gibt ein klares Maximalgewicht. Gemeinsam mit dem Schlitten dürfen Männer bis 120 Kilogramm, Frauen bis 102 kg auf die Waage bringen. Das ist die Grenze, die bei uns zählt. Leider zählt, muss ich sagen.“
Und jetzt wird‘s kompliziert. Die Schlitten wiegen bei den Frauen je nach Setup ca. 35 Kilogramm. Hansova bleiben also weniger als 70 Kilogramm Körpergewicht, um nicht aus der Regel-Reihe zu tanzen. Was in ihrem Fall bei einer Körpergröße von 1,78 Meter spannend wird. Zumal sie, wie sie der „Welt“ erklärt, „aus dem Sommertraining mit deutlich mehr Kraft“ zurückgekommen sei. Hansova weiter: „Mein Gewicht ist von 71 Kilo auf 76 gestiegen. In Lillehammer – da waren Qualifikationsrennen für den Weltcup und die Olympischen Spiele – lag ich dann mit Schlitten bei 106 kg. Das wäre über dem Limit gewesen.“
Zittrig und kraftlos
Ihre Reaktion: Gewicht verlieren. Um jeden Preis. Abnehmen war angesagt. Mit massiven Konsequenzen. „Ich war zittrig, kraftlos, meine Beine fühlten sich leer an. Und dann passieren diese absurden Gedanken, weil man verzweifelt nach Einsparpotenzial sucht.“ Und dann kam ihr ein geradezu absurder Gedanke: „Plötzlich denkst du dir: ‘Was wiegt eigentlich mein Sport-BH?‘“ Hansova gibt die Antwort in dem Interview selbst: „Offenbar genug, dass ich ihn kurz vor dem Start ausgezogen habe.“
Und jetzt? Ist die Situation paradox. Die 21-Jährige verlor zwar die im Sinne der Regel überflüssigen Kilo, ist seither aber außer Form. Zu wenig Kraft, zu wenig Power für ihre Körpergröße. „Im Skeleton brauchst du einen freien Kopf. Wenn du ausgelaugt an die Bahn kommst und gedanklich nur bei der Waage bist, ist das keine faire Ausgangslage.“
Wird der großen deutschen Olympia-Hoffnung jetzt eine – laut ihrer Definition ungerechte – Gewichtsregel zum Verhängnis?
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.