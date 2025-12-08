Zu schwer für Olympia: „Was wiegt ein Sport-BH?“

Und jetzt wird‘s kompliziert. Die Schlitten wiegen bei den Frauen je nach Setup ca. 35 Kilogramm. Hansova bleiben also weniger als 70 Kilogramm Körpergewicht, um nicht aus der Regel-Reihe zu tanzen. Was in ihrem Fall bei einer Körpergröße von 1,78 Meter spannend wird. Zumal sie, wie sie der „Welt“ erklärt, „aus dem Sommertraining mit deutlich mehr Kraft“ zurückgekommen sei. Hansova weiter: „Mein Gewicht ist von 71 Kilo auf 76 gestiegen. In Lillehammer – da waren Qualifikationsrennen für den Weltcup und die Olympischen Spiele – lag ich dann mit Schlitten bei 106 kg. Das wäre über dem Limit gewesen.“