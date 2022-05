Bauch weg für die Sommerfigur

Der BMI alleine ist nicht aussagekräftig

Als gesundheitsgefährdend gilt ein Bauchumfang ab etwa 88 Zentimetern bei Frauen und 102 Zentimetern bei Männern. Dieser Wert ist übrigens wichtiger als der Bodymassindex (BMI), wie eine Studie der Ludwig-Maximilian-Universität in München zeigt. Und anders als Hüftspeck, der wenigstens noch ungesunde Fettsäuren „abfängt“, hat Bauchfett nur negative Effekte. Ob man also zu viel Fett an der Taille hat, erfährt man am besten mit dem Maßband: Morgens ohne Frühstück vor den Spiegel stellen. Ein Maßband etwa in Höhe des Nabels rund um den Körper legen und die Zahl ablesen.