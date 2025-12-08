Thomas Gottschalk verspricht Fans: „I‘ll be back!“

Am Samstagabend hatte sich Gottschalk während der RTL-Show „Denn sie wissen nicht, was passiert“ in die Rente verabschiedet und angekündigt, sich gänzlich aus der Öffentlichkeit zurückziehen zu wollen. Im Schnitt verfolgten 2,42 Millionen Menschen (14,0 Prozent) die Sendung. Vergangenen Sonntag hatte der 75-Jährige seine Krebserkrankung bekannt gemacht.