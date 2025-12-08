Vorteilswelt
„Nie aufgegeben“

Max Verstappen ist „unglaublich stolz“

Formel 1
08.12.2025 08:25
Zum Weltmeistertitel hat‘s für Max Verstappen nicht gereicht – für innere Zufriedenheit schon.
Zum Weltmeistertitel hat‘s für Max Verstappen nicht gereicht – für innere Zufriedenheit schon.(Bild: AFP/APA/Giuseppe CACACE, Instagram.com/maxverstappen1)

„Unglaublich stolz“, sei er. Auch wenn‘s zum Weltmeistertitel knapp nicht gereicht hat. Max Verstappen gibt sich zum Formel-1-Saisonschluss völlig entspannt und zufrieden.

Er lächelt entspannt. An seiner Seite: Herzdame Kelly und deren Tochter, die Max umschlingt. Daneben der Pokal für den Tagessieg in Abu Dhabi und dahinter das ganze Red-Bull-Team. Ein „unglaublich stolzer“ Max Verstappen postet zum Abschluss der Formel-1-Saison. Nach zuletzt vier Weltmeistertiteln in Serie musste er sich heuer mit Platz zwei begnügen – auch wenn am Ende nur zwei Punkte gefehlt haben. Für Verstappen kein Problem. Jedenfalls laut Insta-Posting. „Wir haben niemals aufgegeben und gekämpft bis zum Schluss“, schreibt Verstappen: „Danke an das Team und alle für die große Unterstützung!“ Und natürlich: „Gratulation an Lando Norris zur ersten Weltmeisterschaft. Gut gemacht, Bursche!“

„Stark und dominant“
Für Verstappen waren 421 WM-Punkte zu wenig, er verpasste seine fünfte WM-Krone in Serie. Das hat bisher nur Michael Schumacher geschafft. „Wir waren stark und dominant, das ist das Positive von diesem Wochenende. Das, was wir die letzten Monate geschafft haben, ist unglaublich. Dass wir am Ende nur zwei Punkte hinten sind, das ist schade“, erklärte Verstappen, der sich über seinen 71. GP-Sieg höchstens gedämpft freuen konnte, im Sky-Interview.

Piastri, der heuer lange das WM-Klassement angeführt hatte, musste sich am Ende mit Platz drei zufriedengeben. Platz zwei in der Teamwertung hinter McLaren ging unterdessen an Mercedes vor Red Bull Racing.

Verstappen gratulierte seinem Konkurrenten fair und riet ihm: „Es ist wichtig, dass er mit seiner Familie und seinem Team feiert. Immer wenn man etwas zum ersten Mal schafft, ist das etwas sehr Besonderes.“

(Bild: AFP/APA/Giuseppe CACACE)

Sein Mentor Helmut Marko fand ebenfalls gute Worte. „Letztlich, muss man sagen, ist Lando Norris ein würdiger Weltmeister.“

Top-3
















