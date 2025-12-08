Max Verstappen ist „unglaublich stolz“

Er lächelt entspannt. An seiner Seite: Herzdame Kelly und deren Tochter, die Max umschlingt. Daneben der Pokal für den Tagessieg in Abu Dhabi und dahinter das ganze Red-Bull-Team. Ein „unglaublich stolzer“ Max Verstappen postet zum Abschluss der Formel-1-Saison. Nach zuletzt vier Weltmeistertiteln in Serie musste er sich heuer mit Platz zwei begnügen – auch wenn am Ende nur zwei Punkte gefehlt haben. Für Verstappen kein Problem. Jedenfalls laut Insta-Posting. „Wir haben niemals aufgegeben und gekämpft bis zum Schluss“, schreibt Verstappen: „Danke an das Team und alle für die große Unterstützung!“ Und natürlich: „Gratulation an Lando Norris zur ersten Weltmeisterschaft. Gut gemacht, Bursche!“