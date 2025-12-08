Vorteilswelt
Bei Nacht und Regen

Fußgängerin umgefahren: Rätsel um Unfallhergang

Tirol
08.12.2025 08:12
Das Auto erfasste die Frau im Baustellenbereich, sie wurde auf die Windschutzscheibe und dann ...
Das Auto erfasste die Frau im Baustellenbereich, sie wurde auf die Windschutzscheibe und dann auf die Straße geschleudert.(Bild: Zeitungsfoto.at)

In Innsbruck wurde am späten Sonntagabend eine 20-jährige Fußgängerin auf einem Schutzweg von einem Auto erfasst und verletzt. Die Autolenkerin (32) dürfte Grün gehabt haben, nun versucht die Polizei zu klären, ob die 20-Jährige bei Rot über die Straße gegangen ist.

0 Kommentare

Zu dem Unfall kam es kurz vor 22 Uhr in der Egger-Lienz-Straße bei Dunkelheit und Regen, wie die Polizei berichtet. Laut eigenen Angaben fuhr die 32-jährige Türkin mit rund 30 km/h und bei Grün durch den Baustellenbereich auf Höhe des Westbahnhofes, als sie am Zebrastreifen plötzlich einen dumpfen Knall hörte und die 20-jährige Deutsche auf ihre Windschutzscheibe krachte.

Zitat Icon

Laut Angaben der Pkw-Lenkerin hörte sie auf Höhe des Schutzwegs plötzlich einen dumpfen Knall.

Die Polizei in einer Aussendung

Die junge Frau wurde nach dem Aufprall einige Meter weit auf die Straße geschleudert. Die Rettung versorgte sie vor Ort, anschließend wurde sie mit Verletzungen unbestimmten Grades in die Klinik Innsbruck eingeliefert.

Polizei sucht nach Zeugen
Laut Polizei wird nun ermittelt, ob die Fußgängerin in einer Rotphase über die Straße gegangen ist. Die Beamten ersuchen mögliche Zeugen des Unfalles, sich bei der Verkehrsinspektion Innsbruck (059133/7591) zu melden.

Porträt von Nicole Greiderer
Nicole Greiderer
