Fußgängerin umgefahren: Rätsel um Unfallhergang

In Innsbruck wurde am späten Sonntagabend eine 20-jährige Fußgängerin auf einem Schutzweg von einem Auto erfasst und verletzt. Die Autolenkerin (32) dürfte Grün gehabt haben, nun versucht die Polizei zu klären, ob die 20-Jährige bei Rot über die Straße gegangen ist.
Zu dem Unfall kam es kurz vor 22 Uhr in der Egger-Lienz-Straße bei Dunkelheit und Regen, wie die Polizei berichtet. Laut eigenen Angaben fuhr die 32-jährige Türkin mit rund 30 km/h und bei Grün durch den Baustellenbereich auf Höhe des Westbahnhofes, als sie am Zebrastreifen plötzlich einen dumpfen Knall hörte und die 20-jährige Deutsche auf ihre Windschutzscheibe krachte.
Laut Angaben der Pkw-Lenkerin hörte sie auf Höhe des Schutzwegs plötzlich einen dumpfen Knall.
Die Polizei in einer Aussendung
Die junge Frau wurde nach dem Aufprall einige Meter weit auf die Straße geschleudert. Die Rettung versorgte sie vor Ort, anschließend wurde sie mit Verletzungen unbestimmten Grades in die Klinik Innsbruck eingeliefert.
Polizei sucht nach Zeugen
Laut Polizei wird nun ermittelt, ob die Fußgängerin in einer Rotphase über die Straße gegangen ist. Die Beamten ersuchen mögliche Zeugen des Unfalles, sich bei der Verkehrsinspektion Innsbruck (059133/7591) zu melden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.