Fußgängerin umgefahren: Rätsel um Unfallhergang

Zu dem Unfall kam es kurz vor 22 Uhr in der Egger-Lienz-Straße bei Dunkelheit und Regen, wie die Polizei berichtet. Laut eigenen Angaben fuhr die 32-jährige Türkin mit rund 30 km/h und bei Grün durch den Baustellenbereich auf Höhe des Westbahnhofes, als sie am Zebrastreifen plötzlich einen dumpfen Knall hörte und die 20-jährige Deutsche auf ihre Windschutzscheibe krachte.