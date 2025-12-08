Berauschender Abschied von den Fans in Schladming

Während die Stimmung bei den Backstreet Boys am Freitag, dem ersten von drei Konzertabenden, zwar schon gut, aber doch noch etwas verhalten war, steigerte sich diese von Abend zu Abend – und kam am Sonntag und gleichzeitig letzten Auftritt zum absoluten Höhepunkt! Nicht zuletzt, da auch Kevin, Howie D, AJ, Nick und Brian nun tatsächlich in der Steiermark angekommen schienen und sich offenbar pudelwohl fühlten – was sich in deren Laune eindeutig widerspiegelte!