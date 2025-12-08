Vorteilswelt
Backstreet Boys

Berauschender Abschied von den Fans in Schladming

Steiermark
08.12.2025 09:50
Die Backstreet Boys lieferten eine solide Show ab.
Die Backstreet Boys lieferten eine solide Show ab.(Bild: Sepp Pail)

Sonntagabend traten die Backstreet Boys zum dritten und letzten Mal auf die Bühne des Planai-Stadions – und wer dachte, am Samstag sei man am Höhepunkt der Stimmung angelangt, der irrte! 

0 Kommentare

Während die Stimmung bei den Backstreet Boys am Freitag, dem ersten von drei Konzertabenden, zwar schon gut, aber doch noch etwas verhalten war, steigerte sich diese von Abend zu Abend – und kam am Sonntag und gleichzeitig letzten Auftritt zum absoluten Höhepunkt! Nicht zuletzt, da auch Kevin, Howie D, AJ, Nick und Brian nun tatsächlich in der Steiermark angekommen schienen und sich offenbar pudelwohl fühlten – was sich in deren Laune eindeutig widerspiegelte! 

Lesen Sie auch:
Die Backstreet Boys lieferten auch am Samstag richtig ab!
Zweiter Konzertabend
Backstreet Boys brachten Menge erneut zum Toben
07.12.2025

Zwar merkte man vor allem Brian die Strapazen der letzten beiden Tage an – seine Stimmbandprobleme sind ohnehin bekannt. Doch das tat der erneut professionellen Performance der Band keinen Abbruch. Ein kleines, vorher noch nicht dagewesenes Highlight: Auf einmal stand Kevin mit einem Bier in der Hand auf der Bühne. Howie konnte es kaum fassen und forderte ebenso einen Schluck Gerstensaft ein, während Nick sich vor Lachen kaum halten konnte. 

Abschied nach 25 Songs
Ansonsten änderte sich an der Setliste nichts, 25 Lieder schmetterten die Jungs in ungefähr eineinhalb Stunden Programm in die jauchzende, verzückte Menge – mit einer guten Mischung aus Schnulzen, die in den letzten 15 Minuten den Partyhits aus früheren Jahren wichen – und das Publikum bis zur Ekstase tanzen ließ! Mit dem Superhit „Everybody“ verabschiedeten sich die Backstreet Boys von den Fans – die dankbar und zufrieden aus dem Stadion schwärmten.

Fazit: Das US-Quintett hat es auch nach 32 Jahren immer noch drauf und weiß ganz genau, wie es die Herzen einer Anhänger verzaubert!

Porträt von Monika König-Krisper
Monika König-Krisper
