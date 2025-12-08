Berauschender Abschied von den Fans in Schladming

Sonntagabend traten die Backstreet Boys zum dritten und letzten Mal auf die Bühne des Planai-Stadions – und wer dachte, am Samstag sei man am Höhepunkt der Stimmung angelangt, der irrte!
Während die Stimmung bei den Backstreet Boys am Freitag, dem ersten von drei Konzertabenden, zwar schon gut, aber doch noch etwas verhalten war, steigerte sich diese von Abend zu Abend – und kam am Sonntag und gleichzeitig letzten Auftritt zum absoluten Höhepunkt! Nicht zuletzt, da auch Kevin, Howie D, AJ, Nick und Brian nun tatsächlich in der Steiermark angekommen schienen und sich offenbar pudelwohl fühlten – was sich in deren Laune eindeutig widerspiegelte!
Zwar merkte man vor allem Brian die Strapazen der letzten beiden Tage an – seine Stimmbandprobleme sind ohnehin bekannt. Doch das tat der erneut professionellen Performance der Band keinen Abbruch. Ein kleines, vorher noch nicht dagewesenes Highlight: Auf einmal stand Kevin mit einem Bier in der Hand auf der Bühne. Howie konnte es kaum fassen und forderte ebenso einen Schluck Gerstensaft ein, während Nick sich vor Lachen kaum halten konnte.
Abschied nach 25 Songs
Ansonsten änderte sich an der Setliste nichts, 25 Lieder schmetterten die Jungs in ungefähr eineinhalb Stunden Programm in die jauchzende, verzückte Menge – mit einer guten Mischung aus Schnulzen, die in den letzten 15 Minuten den Partyhits aus früheren Jahren wichen – und das Publikum bis zur Ekstase tanzen ließ! Mit dem Superhit „Everybody“ verabschiedeten sich die Backstreet Boys von den Fans – die dankbar und zufrieden aus dem Stadion schwärmten.
Fazit: Das US-Quintett hat es auch nach 32 Jahren immer noch drauf und weiß ganz genau, wie es die Herzen einer Anhänger verzaubert!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.