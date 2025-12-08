Rauch und Flammen schneiden Familie Fluchtweg ab

Die Familie entkam knapp einer Katastrophe. Mit sechs Fahrzeugen raste die Berufsfeuerwehr Wien um 1.30 Uhr in die Bachgasse. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte drang bereits dichter Rauch aus den Fenstern. Am Fenster stand die Mutter und Wohnungsinhaberin und machte auf sich aufmerksam. Kurz zuvor hatte sie sich mit ihren beiden Kindern in einen noch halbwegs rauchfreien Raum gerettet. Lodernde Flammen und dichter Rauch versperrten ihnen den Fluchtweg.