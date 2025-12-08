Vorteilswelt
Zimmerbrand in Wien

Rauch und Flammen schneiden Familie Fluchtweg ab

Wien
08.12.2025 10:48
Beim Eintreffen der Einsatzkräfte machte die Mutter am Fenster bereits auf sich aufmerksam. Die ...
Beim Eintreffen der Einsatzkräfte machte die Mutter am Fenster bereits auf sich aufmerksam. Die Mutter samt Kindern konnte gerettet werden.(Bild: Stadt Wien | Feuerwehr)

Bei einem Brand in Wien-Ottakring in der Nacht auf Montag sind eine Mutter und ihre beiden Kinder in ihrer Wohnung eingeschlossen worden. Flammen und Rauch versperrten ihnen den Weg nach draußen. Mittels einer gut koordinierten Rettungskette konnte die Familie gerettet werden. 

Die Familie entkam knapp einer Katastrophe. Mit sechs Fahrzeugen raste die Berufsfeuerwehr Wien um 1.30 Uhr in die Bachgasse. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte drang bereits dichter Rauch aus den Fenstern. Am Fenster stand die Mutter und Wohnungsinhaberin und machte auf sich aufmerksam. Kurz zuvor hatte sie sich mit ihren beiden Kindern in einen noch halbwegs rauchfreien Raum gerettet. Lodernde Flammen und dichter Rauch versperrten ihnen den Fluchtweg. 

Feuerwehr rettete Familie aus Wohnung
Die Berufsfeuerwehr der Stadt Wien handelte in Windeseile: Mit einem hydraulischen Spezialgerät wurde die Wohnungstür geöffnet, gleichzeitig begann die Löschung des Brandes. Nachdem die Tür aufgebrochen war, konnten die Flammen rasch unter Kontrolle gebracht werden. Ein Atemschutztrupp drang zur Familie vor und setzte der Mutter sowie den beiden Kindern sogenannte Fluchtfiltermasken auf, berichtete Brandrat Jürgen Figerl von der Wiener Berufsfeuerwehr am Montag.

Die Mutter, das vierjährige Mädchen und der etwa siebenjährige Bub wurden anschließend sicher aus der verrauchten Wohnung ins Freie begleitet. Draußen übernahm die Rettung die Versorgung. Alle drei wurden zur vorsorglichen Abklärung in ein Spital gebracht – weitere Bewohnerinnen und Bewohner des Mehrparteienwohnhauses blieben unverletzt.

Brandursache ungeklärt
Parallel zu den Nachlöscharbeiten wurde die Brandwohnung mittels Hochleistungslüfter entraucht und die angrenzenden Wohnungen wurden kontrolliert. Nach etwa eineinhalb Stunden war der Einsatz beendet. Die gesamte Evakuierung des Hauses war nicht erforderlich. Die Brandursache ist Gegenstand der Ermittlungen. 

