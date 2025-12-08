Ein Stück vom Himmel: Hier „verschenkt“ man Sterne

Der Blick gen Nachthimmel lässt staunen, weckt bei vielen den Forscher- und Entdeckertrieb. Manche sehen dort aber schlicht Geldstücke funkeln, bieten u.a. kostenpflichtige „Sterntaufen“ an. Für einen Verein aus dem Salzkammergut ein No-Go. Dort gibt es die Urkunden geschenkt, macht sich die Faszination für Astronomie auf andere Weise bezahlt ...
Es ist nur logisch, aber irgendwie auch traurig: Die meisten von uns blicken heutzutage viel, viel öfter ins World Wide Web als in die unendlichen Weiten des Weltalls. Man stelle sich vor, wie frühere Verliebte ihren Partner unterm Firmament im Arm hielten, auf einen Stern zeigten und sagten: „Schau, den da drüben schenk‘ ich dir!“ Heute wird allzu oft ein rein digitales Abbild im Netz ausgewählt und dem/der Liebsten hinterher feierlich eine Urkunde überreicht. Genauso romantisch? Das möge jede/r selbst beurteilen.
