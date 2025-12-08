Jugendbande schoss illegale Böller aus Pkw-Fenster

Verheerende Böller-Wirkung

Sie gaben dann zu, mit zwei Autos durch Bruck gefahren zu sein und mit Böller um sich geschossen zu haben – teilweise sogar direkt vor die Füße von Fußgängern. Und das mit den gefährlichen und für sie mangels speziellen Sachkundenachweis verbotenen F3-Knallern, deren Explosion eine verheerende Wirkung erzielen kann. Wie durch ein Wunder kam weder bei dem illegalen Straßenrennen noch durch den Abschuss der pyrotechnischen Gegenstände jemand zu Schaden.