Weitere Coups geklärt

Radelnder Einbrecher hinterließ genügend Spuren

Oberösterreich
08.12.2025 08:30
Der Tscheche war mit einigen Landsleuten als Einbrecher im Mühlviertel aktiv.
Der Tscheche war mit einigen Landsleuten als Einbrecher im Mühlviertel aktiv.(Bild: Reinhard Holl)

Am Fahrrad war er unterwegs, hatte die Beute im Rucksack, als er gestoppt wurde. Jetzt konnte einem Tschechen nachgewiesen werden, dass er mit Komplizen noch für weitere Coups im Mühlviertel (OÖ) verantwortlich ist. Er gesteht aber nur, was ihm bewiesen werden kann.

0 Kommentare

Freistädter Polizisten hatten den 26-jährigen tschechischen Staatsbürger schon am 9. Oktober gestoppt, nachdem der amtsbekannte Mann ihnen am Fahrrad entgegengekommen war. Tatsächlich hatte er im Rucksack Schuhe dabei, die nicht ihm gehörten. Und auch das E-Bike, auf dem er saß, war nicht seines. Es stammte von einem Sporthändler aus der Region, dem es gestohlen worden war. Dass er einen Bolzenschneider dabei hatte, erhärtete den Verdacht, dass er wohl auf Einbruchstour war.

Verdacht auf Einbruchsserie
Der Tscheche kam in Haft, und die Ermittler gingen davon aus, dass er für eine ganze Reihe von Einbrüchen in der Region, die in letzter Zeit stattgefunden hatten, verantwortlich sein könnte. Jetzt kam die Spurenauswertung und tatsächlich: Drei Einbrüche in Clublokale und Sportstätten konnten ihm eindeutig zugeordnet werden. Diese Einbrüche gab der Tscheche jetzt zu.

Täter schützt Komplizen
Doch er war offenbar nicht alleine unterwegs gewesen. Die Mühlviertler Polizisten konnten noch einen 34-Jährigen und eine 21-Jährige – ebenfalls tschechische Staatsbürger – als Komplizen ausforschen. Der verhaftete radelnde Einbrecher schweigt dazu aber, belastet seine Freunde nicht. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen.

Oberösterreich

