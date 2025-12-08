Radelnder Einbrecher hinterließ genügend Spuren

Freistädter Polizisten hatten den 26-jährigen tschechischen Staatsbürger schon am 9. Oktober gestoppt, nachdem der amtsbekannte Mann ihnen am Fahrrad entgegengekommen war. Tatsächlich hatte er im Rucksack Schuhe dabei, die nicht ihm gehörten. Und auch das E-Bike, auf dem er saß, war nicht seines. Es stammte von einem Sporthändler aus der Region, dem es gestohlen worden war. Dass er einen Bolzenschneider dabei hatte, erhärtete den Verdacht, dass er wohl auf Einbruchstour war.