Radelnder Einbrecher hinterließ genügend Spuren

Am Fahrrad war er unterwegs, hatte die Beute im Rucksack, als er gestoppt wurde. Jetzt konnte einem Tschechen nachgewiesen werden, dass er mit Komplizen noch für weitere Coups im Mühlviertel (OÖ) verantwortlich ist. Er gesteht aber nur, was ihm bewiesen werden kann.
Freistädter Polizisten hatten den 26-jährigen tschechischen Staatsbürger schon am 9. Oktober gestoppt, nachdem der amtsbekannte Mann ihnen am Fahrrad entgegengekommen war. Tatsächlich hatte er im Rucksack Schuhe dabei, die nicht ihm gehörten. Und auch das E-Bike, auf dem er saß, war nicht seines. Es stammte von einem Sporthändler aus der Region, dem es gestohlen worden war. Dass er einen Bolzenschneider dabei hatte, erhärtete den Verdacht, dass er wohl auf Einbruchstour war.
Verdacht auf Einbruchsserie
Der Tscheche kam in Haft, und die Ermittler gingen davon aus, dass er für eine ganze Reihe von Einbrüchen in der Region, die in letzter Zeit stattgefunden hatten, verantwortlich sein könnte. Jetzt kam die Spurenauswertung und tatsächlich: Drei Einbrüche in Clublokale und Sportstätten konnten ihm eindeutig zugeordnet werden. Diese Einbrüche gab der Tscheche jetzt zu.
Täter schützt Komplizen
Doch er war offenbar nicht alleine unterwegs gewesen. Die Mühlviertler Polizisten konnten noch einen 34-Jährigen und eine 21-Jährige – ebenfalls tschechische Staatsbürger – als Komplizen ausforschen. Der verhaftete radelnde Einbrecher schweigt dazu aber, belastet seine Freunde nicht. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.