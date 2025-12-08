Attacken auf Europa: Sind die USA noch Partner?

Die USA haben zuletzt ihren Druck auf Europa verstärkt. Ein neues Strategiepapier sieht den Kontinent als potenziellen Gegner, während erste Stimmen die Zukunft der transatlantischen Partnerschaft infrage stellen. Unsere Frage des Tages vom 8. Dezember lautet: Neue Attacken auf Europa: Sind die USA noch ein zuverlässiger Partner?
Denken Sie, dass die Beziehung zwischen Europa und den USA dadurch gefährdet ist? Wie sollte Europa darauf reagieren und was bedeutet das für die Zukunft der EU aus Ihrer Sicht? Wir freuen uns auf Ihre Meinung zu diesem Thema in den Kommentaren!
