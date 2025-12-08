Vorteilswelt
Frage des Tages

Attacken auf Europa: Sind die USA noch Partner?

Forum
08.12.2025 11:01
(Bild: AFP/JIM WATSON)

Die USA haben zuletzt ihren Druck auf Europa verstärkt. Ein neues Strategiepapier sieht den Kontinent als potenziellen Gegner, während erste Stimmen die Zukunft der transatlantischen Partnerschaft infrage stellen. Unsere Frage des Tages vom 8. Dezember lautet: Neue Attacken auf Europa: Sind die USA noch ein zuverlässiger Partner?

0 Kommentare

Ihre Meinung zählt!
Denken Sie, dass die Beziehung zwischen Europa und den USA dadurch gefährdet ist? Wie sollte Europa darauf reagieren und was bedeutet das für die Zukunft der EU aus Ihrer Sicht? Wir freuen uns auf Ihre Meinung zu diesem Thema in den Kommentaren!

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

