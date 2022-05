Stablecoin TerraUSD reißt Bitcoin & Co. in Tiefe

Der Kursverfall einer bisher wenig bekannten Cyberdevise versetzt die Kryptobranche derzeit in Aufregung. Die Währung TerraUSD, deren Kurs eigentlich eins zu eins an den US-Dollar gebunden sein sollte, stürzte in den vergangenen Tagen zeitweise um rund 70 Prozent ab. Laut Richard Usher, Manager beim auf Digitalwährungen spezialisierten Finanzdienstleister BCB, hatte der Kollaps der Kursbindung von TerraUSD „einige hässliche und vorhersehbare Nebenwirkungen“.