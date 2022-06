Banken legen Krypto-Skepsis trotz Bitcoin-Crash ab

Grenzen verschwimmen

Auch in umgekehrter Richtung dürften Deals stattfinden. So suchten derzeit verschiedene größere Kryptoplattformen kleinere traditionelle Banken, um an eine Bank- oder Brokerlizenz zu kommen, sagt Cottier. „Wir haben mehrere Anfragen erhalten von Blockchain-Firmen aus Asien, den USA oder Großbritannien, die eine Schweizer Bank kaufen möchten.“ Eine Hürde sei dabei allerdings die Schweizer Finanzmarktaufsicht, die grünes Licht für eine Transaktion geben müsse. Doch klar sei: Mittelfristig würden die Grenzen zwischen traditionellen Finanzunternehmen und Kryptofirmen verschwimmen.