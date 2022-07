Gegrillte Köstlichkeiten im Park in der Draustadt

In der Parkanlage des Parkhotels wird der schönste Gastgarten in Villach geschaffen - und zwar am Mittwoch um 18 Uhr beim ersten Grill & Barbecue-Fest. Bis Sonntag läuft das große Grill-Spektakel, Mittwoch und Donnerstag ab 15 Uhr, von Freitag bis Sonntag jeweils ab 11 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos, die Party findet bei jedem Wetter statt, da die Bäume einen optimalen Schutz bieten. Täglich kann man an den Getränkeständen Tombolalose kaufen.