LH Peter Kaiser brach Brüssel-Reise sofort ab

„Nach den schlimmen Nachrichten heute früh über die verheerenden Unwetter, insbesondere in Treffen und Arriach, war sofort klar: Vorsitz bei der nationalen Delegation im Ausschuss der Regionen und wichtige Termine hin oder her - wir brechen Brüssel-Reise sofort ab und tun alles, um schnellstmöglich zurück nach Kärnten zu kommen, damit ich direkt vor Ort im Krisenmanagement alles Notwendige unternehmen kann, um Einsätze & Unterstützung zu koordinieren und Betroffenen so zu helfen. Danke an alle Einsatzkräfte & Helferinnen und Helfer.“