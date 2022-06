Unwetter: Zivilschutzalarm in Treffen ausgelöst

Zivilschutzwarnung in Arriach

Auch in Arriach musste eine Zivilschutzwarnung ausgelöst werden, denn auch diese Gemeinde ist von der Umwelt abgeschnitten. „Alle Einsatzkräfte, die wir haben, sind unterwegs. Nur leider sind die Wege in diese Gemeinden versperrt!“, so die LAWZ. Weiters betroffen seien Afritz, die Klamm, Winklern und die Einöde. Die Turracher Straße und die Millstätter Straße sind in gewissen Abschnitten gesperrt. Um die Situation in den Griff zu bekommen, wurde nun ein Krisenstab eingerichtet und das Bundesheer informiert. Denn es drohe „Lebensgefahr“!