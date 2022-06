Heftige Unwetter forderten Todesopfer in Kärnten

Van der Bellen meldet sich über Twitter

Angesichts der Zerstörungen meldete sich auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen via Twitter zu Wort. Er appellierte an die Bevölkerung „Passen Sie auf sich & Ihre Mitmenschen auf“ und dankte den Einsatzorganisationen. Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) brach eine Brüssel-Reise ab, „um den Leuten, so gut ich es vermag, beizustehen“. Er werde am späten Abend zu den Einsatzkräften stoßen, sagte Kaiser in einer Videobotschaft.