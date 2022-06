Bewusstloser in Zaun eingeklemmt: Tod im Spital

Opfer attackiert und verletzt

Die Polizei begann mit Ermittlungen, um zu klären, woher die Verletzungen des Mannes stammten. Es konnten Zeugen gefunden werden, die am Morgen desselben Tages einen Streit zwischen dem 47-Jährigen und einem unbekannten Mann beobachtet hatten. Letzterer attackierte sein Gegenüber in der Folge und verletzte ihn. Zwar hätten Passanten noch die Rettung alarmiert, das Opfer sei jedoch in den Park gegangen, hieß es weiter. Am Abend wurde er dann bewusstlos aufgefunden.