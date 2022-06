Wie die Fotokunst das Ötztal verändert hat

Lohmann schleppte 20 Kilo schwere Fotoplatten ins Gebirge

„Früher war die Fotografie eine beschwerliche Kunst“, weiß Kurator und Historiker Hofinger, „der begeisterte Bergsteiger Walter Lohmann schleppte oft 20 Kilogramm schwere Fotoplatten in das Hochgebirge.“ Was dabei allerdings entstand, sei von höchster Akribie und Perfektion gekennzeichnet und könne als „spektakulär“ bezeichnet werden. Die Lohmanns waren darüber hinaus geschickte Kaufleute. Als von Reisenden in großer Zahl nach Hause versendeter – und somit auch gekaufter – Gruß aus dem Ötztal in Form von Ansichtskarten und Panoramen erlangten die Bilder weltweite Verbreitung.