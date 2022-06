Grünland-Umwidmung zieht sich schon fünf Jahre hin

Wenn nötig, ziehen wir vor den obersten Gerichtshof, um uns gegen Unrecht zu wehren und die Menschen in der Gemeinde vor dem Bürgermeister zu schützen!“ Die Zornesröte trieb es Stefan Hamedinger, dem neuen Sprecher der Initiative „In der Lahn“ bei der letzten Gemeinderatssitzung in Scharnstein ins Gesicht. Statt der Rückwidmung des Baulandes in Grünland in der Ortschaft „In der Lahn“ schaffte es die ÖVP mit Hilfe der FPÖ, die Causa dem Bauausschuss zuzuweisen.