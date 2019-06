Range Rover Evoque: Reisen wie in Watte gepackt

Von denen übernimmt er auch das Bediensystem mit den zwei Touchscreens und den variabel belegten Einstellrädern, das zwar nicht in letzter Konsequenz durchdacht ist (so blockiert Apple CarPlay das obere Display so lange, bis man das Handykabel abzieht), aber sehr elegant gestaltet und nach einiger Eingewöhnung ganz gut zu handeln ist. Einzig die Tasten am Lenkrad erwiesen sich zum wiederholten Mal als untauglich, z.B. den umständlichen Bordcomputer samt Menü am digitalen Tachodisplay zu bedienen, weil sie oft falsch auf Druck reagieren.