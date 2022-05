Range Rover Sport: Brite mit deutschen Tugenden

V8 bleibt im Programm

Auch ein Sportler muss sich der neuen Zeit beugen und deshalb kommt beim Range Rover Sport jetzt auch ein Plug-in-Hybrid-Antrieb zum Einsatz, der zusammen mit einem Sechszylinder 510 PS leistet und eine elektrische Reichweite von 88 Kilometern ermöglichen soll. In einer schwächeren Variante stehen 440 PS bereit. An der Spitze der Modellpalette steht der aktuell bei der Kundschaft äußerst beliebte 4,4 Liter große V8, der 530 PS leistet und den Sport in 4,5 Sekunden von Null auf 100 km/h beschleunigt. Die Motorenpalette wird von mild hybridisierten Sechszylinder-Benzinern und Dieselaggregaten abgerundet. In zwei Jahren wird zudem ein vollelektrischer Range Rover Sport auf den Markt rollen.