Neuer Range Rover: Luxus von V8 bis vollelektrisch

Der Range Rover ist auf puren Luxus ausgelegt, so komfortabel kommt man wohl sonst kaum so weit im Gelände wie mit ihm. Das adaptive Luftfahrwerk ist Serie, ebenso die Hinterradlenkung, die mit einem Lenkwinkel von bis zu sieben Grad für einen Wendekreis unter elf Metern sorgt. Einparken wird noch einfacher, wenn man aussteigt und das Fahrzeug per App in eine Parklücke rangieren lässt.