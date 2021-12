Der neue Range Rover: Ein Flaggschiff wird kommen

Außen größer als innen

Angesichts der schieren Größe ist es geradezu ungewöhnlich, wie wenig Platz im Innenraum ist, insbesondere auf der Rückbank. Die Rücksitze des ausgestellten Modells sind in eine größere Konstruktion integriert, die eine deutliche Abtrennung zum Kofferraum bildet. Ob das so serienmäßig ist, konnte man mir bisher nicht beantworten. Jedenfalls kann ich auf dem Rücksitz zwar geradezu thronen, bringe meine Beine aber eigentlich nicht unter, wenn der Fahrersitz auf meine Körpergröße (1,88 Meter) eingestellt ist, die Knie stoßen an. Nicht nur das: An der Fahrersitzlehne ist ein ausklappbarer Fußschemel angebracht, dessen Kante mir schmerzhaft ins Scheinbein drückt. Da entschädigt auch die elektrische Sitzverstellung nicht.