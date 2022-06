Thermomix wie vom Erdboden verschwunden

„Das kann doch nicht sein, dass sich ein Thermomix in Luft auflöst“, sagte die als Zeugin geladene Mutter des Angeklagten am Montag im Prozess am Landesgericht. Denn von dem Gerät, das im April des vergangenen Jahres angeblich ohne ihr Wissen, über ihre Mailadresse samt ihrer Unterschrift bestellt und an die Wohnadresse verschickt wurde, fehlt bis heute jede Spur.