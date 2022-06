Mühlviertler Brandopfer telefonierte mit Freunden

Gute Nachrichten gibt es nach dem Feuerunfall von Oepping, bei dem vor mehr als einem Monat zwei Burschen schwere Verbrennungen erlitten hatten. Jener 20-Jährige, der noch auf der Intensivstation im Akh in Wien liegt, soll sich nicht mehr in akuter Lebensgefahr befinden, sondern schon transportfähig sein. Eine Freundin, die auch beim Feuerunfall dabei gewesen war, schreibt der „Krone“, dass man schon mit dem jungen Arnreiter telefonierte und er voraussichtlich bereits in der kommenden Woche in ein Krankenhaus nach Linz überstellt werden kann. Und dort auch wieder besucht werden darf. Inwieweit er für die Polizei vernehmungsfähig ist, müssen Mediziner entscheiden.