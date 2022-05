Zwei Burschen kämpfen nach Grillunfall um Leben

Nein, es war keine „besoffene G’schicht“ – es war Unachtsamkeit bei einer fröhlichen Grillerei in Oepping, die in einem Flammeninferno und für zwei Mühlviertler (19 und 20 Jahre) in einem Kampf ums Leben endete. Zu neunt waren die Freunde rund um eine offene Feuerstelle, die in einen Betontisch eingelassen war, gesessen. Darin brannte Ethanol. Als es zur Neige ging, schüttete ein Arnreiter (20) aus einer 1-Liter-Flasche etwas nach. Dabei schwappte die schon brennende Flüssigkeit über und genau auf zwei Freunde, ebenfalls aus Arnreit, die gegen 21.30 Uhr auf der anderen Seite der Feuerstelle saßen.