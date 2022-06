Der Weg vom erfolgreichen DJ zum Braumeister

„Ich habe in der Waschküche mein erstes Bier gebraut“, sagt Maximilian Meindl (42) und schmunzelt. Damals hatte Meindl gerade 25 Jahre als DJ im Showbusiness hinter sich gebracht. Doch er wollte sein Leben verändern, suchte dafür etwas Bodenständiges, was er in der Herstellung des Gerstensafts fand.