Rauch: „Will mit ÖVP bis 2024 zusammenarbeiten“

Sorge um Zusammenhalt in der Gesellschaft

Rauch erinnerte er an die hohe, auch psychische Belastung der Menschen nicht nur durch die Pandemie, sondern auch durch die Teuerung, Klimaveränderung und den Krieg in der Ukraine. Er sorge sich um den Grundzusammenhalt in der Gesellschaft, betonte er: „Meine größte Angst ist mittlerweile, dass das bricht.“ Die Gesellschaft dürfe nicht in einem Ausmaß auseinanderdriften, dass die Demokratie insgesamt Schaden nehme, so der Minister, der sich auch dafür aussprach, die „gute Tradition der Sozialpartnerschaft“ weiterzuleben.