Rauch: Maskenpflicht noch vor Herbst möglich

Dass die Maskenpflicht angesichts der zu erwartenden weiteren Corona-Welle nicht gleich in bestimmten Bereichen wie dem öffentlichen Verkehr beibehalten wurde, so wie in Wien, verteidigte Rauch. Er gehe davon aus, dass wir mit der Maske leben werden müssen, immerhin sei auch in den kommenden Jahren mit weiteren Wellen zu rechnen. Es werde im Umgang mit der Pandemie Eigenverantwortung, Selbsteinschätzung und Solidarität dem Nächsten gegenüber brauchen.