Die Energiepreisanpassung nicht erhöhen

Teuerung abfedern

77.000 Haushalte und 8000 Betriebe gibt es in Klagenfurt. „Wir würden mit dem Verzicht alle Abnehmer entlasten und die Teuerung abfedern. Es wäre ein wichtiges Signal an die Betriebe. Wir müssen Arbeitsplätze absichern“, so Liesnig, der als Finanzreferent seit Monaten mit allen Abteilungen am Budget für 2023 arbeitet. „Wir sind auf einem guten Weg. Am 12. Juli wollen wir das Reformpaket beschließen.“