Mädchen qualvoll erstickt: Bursche (14) in U-Haft

Unterbringung in geschlossener Einrichtung

Der 13-Jährige könne für die Tat nicht strafrechtlich verfolgt werden, da er noch nicht strafmündig sei. Das Jugendamt müsse nun entscheiden, inwieweit bei ihm weitere Maßnahmen erforderlich seien, sagte der Staatsanwaltssprecher. In Betracht käme unter anderem die Unterbringung in einer geschlossenen Einrichtung.