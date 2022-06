Mädchen (14) in Frankreich von Freund erstochen

Dreimal in den Nacken gestochen

Der Bursche habe in der Untersuchungshaft gestanden, die Tat absichtlich begangen zu haben und sich dazu wie in den Vortagen mit dem Mädchen verabredet zu haben, erläuterte der Staatsanwalt. Mit einem mitgeführten Messer habe er der Schülerin nach einem Gespräch unvermittelt dreimal in den Nacken gestochen. Als sie zu fliehen versuchte, habe er sie eingeholt und umgebracht. Ein Justizarzt stellte an den Händen des Burschen Schnitte und Kratzer fest. Was ihn zu seiner Tat getrieben hat, ist noch nicht bekannt.